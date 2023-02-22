 الدوما الروسي يُقر قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدوما الروسي يُقر قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:35 م

أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة " نيو ــ ستارت".

وذكر بيان لمجلس الدوما، أن "مشروع القانون ينص على أن يعلق الاتحاد الروسي المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الموقعة في براغ بتاريخ 8 أبريل 2010".

وأضاف البيان، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره رسميا، لافتا إلى أن القرار الخاص باستئناف مشاركة روسيا في هذه المعاهدة يعود للرئيس بوتين.

وكان الرئيس الروسي أعلن أمس الثلاثاء، أمام الجمعية الفيدرالية تعليق روسيا مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية وأحال مشروع بهذا الشأن إلى البرلمان.


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