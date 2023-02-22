حمزة الجمل يقترب من تدريب الإسماعيلي خلفا لـ ميدو

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فتح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، خط المفاوضات مع المدرب حمزة الجمل، وذلك لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفا لـ أحمد حسام ميدو.

وكان ميدو قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، وذلك عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وتوصل مسؤولو الإسماعيلي إلى اتفاق مبدئي مع حمزة الجمل لتدريب الفريق، ويتبقى فقط الرتوش الأخيرة للإعلان بشكل رسمي عن توليه المهمة.

يُذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، التي أقيمت على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز.