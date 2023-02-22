ليفركوزن الألماني يغادر لمواجهة موناكو الفرنسي في الدوري الأوروبي

غادر فريق باير ليفركوزن الألماني إلى جنوب فرنسا عازما على قلب الأمور لصالحه في مواجهة موناكو غدا الخميس، في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي.

وخسر باير ليفركوزن 2 / 3 على ملعبه الاسبوع الماضي مع حدوث توترات بين الفريقين عقب المباراة مما يزيد الأجواء سخونة في مباراة الإياب.

وقال نديم أميري لاعب وسط الفريق: "يجب علينا أن نعدل النتيجة".

واتفق سيمون رولفس، المدير الرياضي بالنادي، على أهمية الحماس في المباراة، لكنه شدد على ضرورة ألا يتسبب ذلك في صرف الانتباه عن تقديم الأداء الجيد.

وأضاف: "يجب علينا أن نستغل هذه الطاقة والرغبة في قلب الأمور لصالحنا، لكن يجب أن نظل منضبطين وأكثر ذكاء".

ويستعد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، لاختيار اللاعبين الأفضل وذلك بعدما قام بستة تغييرات في المباراة التي خسرها الفريق 2 /3 أمام ماينز في الدوري الألماني.

وقد يشارك اللاعب فلوريان فريتز بشكل أساسي في المباراة، بينما المهاجم باتريك تشيك ليس حاهزا بعد للمشاركة في المباراة كاملة بعد عودته من الإصابة، حيث شارك لمدة 35 دقيقة أمام ماينز.