الرئيس الفنلندي يوقع قانون الانضمام للناتو في أقرب وقت ممكن

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأربعاء، إنه لن يهدر وقتا في التوقيع على قانون الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمجرد أن يوافق البرلمان عليه.

ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت يوم الثلاثاء المقبل، على انضمام فنلندا للحلف العسكري الغربي، ومن المتوقع الموافقة عليه.

وقال نينيستو خلال اجتماع أمني لدول شمال أوروبا، بمقر إقامة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الريفي في هاربسوند، "سأوقع على الفور، كما أفعل عادة".

وأضاف نينيستو أنه يجب إقرار القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من أبريل.

ووافقت 28 من الدول الثلاثين الأعضاء في حلف الأطلسي، على قبول فنلندا، ولم توافق تركيا والمجر بعد، وكذلك لم توافق تركيا على انضمام السويد لأنها تشعر بأن ستوكهولم لا تقوم بما يكفي للتضييق على ما تراهم أنقرة إرهابيين أكراد، إلا أن تركيا أشارت إلى أنها يمكن أن تسمح بانضمام فنلندا.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلبين للانضمام لحلف الأطلسي في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا قبل عام.

وذكر نينيستو أنه يفضل أن تحصل فنلندا والسويد على عضوية الناتو معا، لكنه أضاف: "للأسف، المصادقة ليست في أيدينا".