رئيسة مولدوفا تزور بولندا خلال اجتماع لحلف الأطلسي

زارت رئيسة مولدوفا مايا ساندو وارسو، عاصمة بولندا، اليوم الأربعاء، في إيماءة سياسية لقمة الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها لم تشارك في اجتماع الحلف.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، اليوم، أن الرئيس البولندي أندريه دودا استقبل ساندو في وارسو قبل انعقاد مؤتمر الناتو، وتردد أنه جرت مناقشة الوضع الداخلي والخارجي للجمهورية السوفيتية السابقة.

يذكر أن مولدوفا ليست دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وهي منقسمة سياسيا بين الموالين لأوروبا والقوى الموالية لروسيا، كما توجد قوات روسية في إقليم ترانسنيستريا المولدوفي الانفصالي.

وتمثل رئيسة مولدوفا الجناح المؤيد لأوروبا في الدولة الفقيرة، وتعتقد أن مولدوفا مهددة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد حذرت مؤخرا من احتمال حدوث انقلاب من تخطيط موسكو.

والتقى بايدن بالفعل مع ساندو في وارسو أمس الثلاثاء، وتعهد بالوقوف إلى جانب مولدوفا.