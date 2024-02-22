عامر حسين: رحلت سنة ومن تولى المسؤولية فشل لأن الكمبيوتر لن ينظم الدوري

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شن عامر حسين المشرف العام على مسابقات رابطة الأندية هجومًا شديدًا لكل من انتقده وطالب برحيله في ظل عدم انتظام منافسات بطولتي الدوري وكأس مصر على مدار السنوات الماضية.

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة صرح تلفزيونيًا قائلًا:" هناك من انتقدني وطالب برحيلي وأعتقد أن الكمبيوتر سيصدر أجندة ومواعيد منتظمة للدوري".

أضاف:" رحلت عن لجنة المسابقات لمدة سنة كاملة والدوري انتهى في شهر أكتوبر ومن تولى المسؤولية لم ينجح وفشل".

أكمل:" نشهد موسمًا صعبًا لأن توقفات الموسم الجاري تحتاج لمدة تصل إلى 5 شهور ونصف بسبب المنتخب والأندية المشاركة في إفريقيا".

تابع:" الدوري المصري من أكبر الدوريات وظروفه مختلفة عكس تونس والمغرب، ولكن الجميع يعاني من زيادة عدد الارتباطات القارية والدولية".