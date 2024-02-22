حماس: مقاطعة الاحتلال جلسات محكمة العدل تؤكد استهتارها بالمؤسسات الدولية

ثمنت حركة حماس، الموقف الذي عبّرت عنه جمهورية الصين الشعبية، خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية.

وأشادت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، بتأكيد الصين خلال الجلسة على قانونية سعي الشعوب المحتلة إلى تقرير مصيرها، بمختلف الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، وضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والنضال المسلّح الذي يمارسه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت عن تثمينها لمواقف الدول المشاركة في الجلسات، والتي أكّدت الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الذي يمارسه كيان الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، من مجازر وإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات وقتل وتوسيع للاستيطان في الضفة والقدس، والعمل على إحداث تغييرات ديموغرافية في الأرض الفلسطينية، تهدف إلى تهويدها والعبث بهويتها.

وأشارت إلى أن «مقاطعة حكومة الاحتلال لجلسات المحكمة، تؤكّد من جديد، استهتارها بالمؤسسات الدولية، وسياستها إدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية، وهو ما يتطلّب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الصهيوني، ولوقف انتهاكاته وجرائمه كافة بحق الشعب الفلسطيني».

واعتبرت الصين، اليوم، أن من حق الفلسطينيين «اللجوء إلى الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وذلك في جلسة أمام محكمة العدل الدولية.

وجاءت تعليقات المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شينمين، في اليوم الرابع من جلسات الاستماع أمام المحكمة، بشأن طلب إصدار رأي استشاري غير ملزم يخص سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقال المسئول الصيني: «في السعي لتحقيق حق تقرير المصير، يحق للشعب الفلسطيني استخدام القوة لمقاومة القمع الأجنبي واستكمال إقامة دولة فلسطينية»، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

واستشهد ما بأمثلة لـ«أشخاص مختلفين حرروا أنفسهم من الحكم الاستعماري من خلال المقاومة المسلحة»، وأوضح وجهة نظره بأن «أعمال العنف ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين ليست إرهابا بل هي بالأحرى كفاح مسلح مشروع».

وتابع أمام محكمة العدل الدولية: «تعترف العديد من القرارات الأخرى بشرعية النضال بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح من قبل الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي لتحقيق حق تقرير المصير».