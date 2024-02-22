مصرع شخصين وإصابة 15 فى انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية

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لقي شخصين مصرعهم وأصيب 15 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بمياه ترعة الرياح التوفيقي بطريق "ميت غمر - أجا" أمام قرية كفر النعيم وعزبة شاهين في نطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتم الدفع بعشر سيارات إسعاف لمكان الحادث.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بسقوط ميكروباصين بمياه ترعة الرياح التوفيقي أمام عزبة شاهين ووجود متوفيين ومصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط ميكروباصين يستقلها عددا من الأشخاص، وجرى انتشال جثمانين لمتوفيين و15 مصابا، فيما زال البحث جاريا عن ضحايا آخرين جراء الحادث.