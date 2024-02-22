قالت مصادر مصرية مطلعة لفضائية «الشرق» للأخبار، الخميس، إن وفد حركة «حماس» برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، أنهى مباحثاته مع المسئولين المصريين بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضافت المصادر، أن «المفاوضات مع حماس شهدت تقدماً في مواقفها بشكل إيجابي»، مشيرة إلى أن القاهرة ستنقل إلى الجانب الإسرائيلي، الخميس، ما أفضت إليه عملية التفاوض مع حماس «بشكل كامل».

ومن المتوقع أن يصل إلى القاهرة وفد إسرائيلي، خلال الساعات المقبلة، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق».

وذكرت المصادر، أن المباحثات الجارية في القاهرة، تتركز على الوصول إلى «حل وسط» بشأن المرحلة الأولى من اتفاقية الإطار المقترحة، مشيرة إلى أن الجانب المصري حقق بعض التقدم في المباحثات مع حماس، وأنه ينتظر قدوم الوفد الإسرائيلي لمحاولة إحداث تقدم مماثل.

يأتي ذلك فيما أفاد مصدر مطلع ومسئول إسرائيلي، لموقع «أكسيوس»، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، وليام بيرنز، سيجري، الجمعة، في باريس، مباحثات مع مسئولين قطريين ومصريين وإسرائيليين، حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وذكر عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، الأربعاء، أن «هناك علامات أولية تشير إلى إمكانية إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق».

والأربعاء، قالت مصادر في الفصائل الفلسطينية، إن مساراً جديداً للتهدئة في قطاع غزة يجري بحثه في العاصمة المصرية، يتضمن تهدئة لمدة 45 يوماً، وزيادتها مقابل كل محتجز إسرائيلي يفرج عنه.

وأبلغت المصادر، المتواجدة خارج قطاع غزة، وكالة أنباء العالم العربي AWP، بأن «المسار الجديد يقترح مراحل أخرى لبحث وقف دائم لإطلاق النار بعد الهدنة المؤقتة في المرحلة الأولى».

وأوضحت أن مسار التهدئة يتضمن أيضاً الإفراج عن كبار السن من الرجال وما تبقى من النساء الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما يتيح المسار الجديد، إدخال المساعدات بشكل مكثف إلى مدينة غزة وشمال القطاع، لكنه لا يتضمن عودة النازحين جنوباً من سكان الشمال إلى مناطقهم، بحسب المصادر.