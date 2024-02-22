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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوداني يحرر منزل الرئيس الأسبق جعفر النميري

الجيش السوداني
الجيش السوداني
د ب أ
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 2:55 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 2:55 م

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، تحرير منزل الرئيس الأسبق المشير جعفر محمد النميري بمدينة أم درمان القديمة من سيطرة  قوات الدعم السريع.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنها أعادت "الاحترام والتقدير إلى منزل الرئيس الأسبق المشير جعفر محمد النميري وردت للرمز التاريخي هيبته بعد تحريره من مليشيا آل دقلو الإرهابية، التي نهبت المنزل وسرقت مقتنياته التاريخية والإرث  الأثري".

ونشرت فيديو للقوات السودانية وهي داخل المنزل حيث تشرع في إعادة ترتيبه مما لحق به من تخريب.

ويسيطر الجيش على معظم المقار العسكرية في مدينة أم درمان التي شهدت معارك طاحنة بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على ستة ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم.


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