حقق بيراميدز لقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدين بيراميدز بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما استلم تمريرة من محمد الشيبي داخل منطقة الجزاء سددها بمهارة في شباك الفريق المغربي.

وسيطر بيراميدز على مجريات المباراة مع العديد من الفرص على مرمى نهضة بركان، مع اعتماد الفريق المغربي على الهجمات المرتدة من حين إلى آخر.

وبتوقيعه على هدف الفوز في مباراة اليوم، سجل فيستون ماييلي رقمًا خاصًا به، حيث نجح في إحراز أهداف خلال نهائي البطولات الأربع التي حققها بيراميدز في تاريخه.

وسجل ماييلي في نهائي كأس مصر الذي توج به بيراميدز، ونهائي دوري الأبطال وكأس القارات الثلاث، قبل أن يسجل هدف الفوز في مباراة اليوم.

ودخل بيراميدز مباراة اليوم بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، فيما يلعب نهضة بركان بصفته بطلا للكونفدرالية الإفريقية.