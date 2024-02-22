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تعهد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بالاستمرار في منح الأسلحة للإسرائيليين لحماية أنفسهم.

وزعم بن غفير في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بعد تفقده موقع إطلاق النار قرب مستوطنة «معاليه أدوميم»، صباح الخميس، أن «حمل رجال الشرطة والمدنيين للسلاح منع وقوع هجوم أكبر في المنطقة».

وأشار إلى أن «حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية»، داعيًا إلى تشديد القيود على تنقل الفلسطينيين في المنطقة.

وشدد على الحاجة «لوضع المزيد من الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق وفرض المزيد من القيود»، بحسب ما جاء في تدوينته.

بينما نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، عن الوزير المتطرف قوله: «لا يوجد شعب فلسطيني هذا اختراع جديد»، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 8 آخرين في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن منفذا إطلاق النار بمعاليه أدوميم شقيقان من بيت لحم، مشيرة إلى أن هوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة.

واستشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

وطالبت بلدية معاليه أدوميم، السكان بالبقاء في منازلهم بعد عملية إطلاق النار.