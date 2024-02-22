الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال شرق القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شقيقين، وإصابة آخر، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت في بيان لها، إنها أُبلغت من الهيئة العامة للشئون المدنية، باستشهاد الشقيقين محمد (26 عاما) وكاظم عيسى علي زواهرة (31 عاما)، وإصابة الشاب أحمد عزام الوحش، بجروح لم تُعرف طبيعتها بعد، برصاص الاحتلال قرب البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، الرصاص، على ثلاثة شبان قرب حاجز الزعيم العسكري، شرق القدس المحتلة، بزعم قيامهم بإطلاق النار على الجنود في المكان.

وفي وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات والد الشهيدين ووالد المصاب، وعددا من أبنائهما وبناتهما شرق بيت لحم.

وإثر ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي الزعيم الذي يفصل مدينة القدس عن شرقها، والكونتينر العسكري شرق أبو ديس، ما تسبب بازدحامات مرورية.