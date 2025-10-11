كوسوفو تتجه لتشكيل حكومة بعد شهور من الجمود السياسي

رشحت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني رئيس الوزراء ألبين كورتي رسميا لتشكيل الحكومة، بعد ثمانية شهور من الانتخابات التي تركت البلاد دون مجلس وزراء قادر على ممارسة مهامه .

وجاءت خطوة اليوم السبت بعد يوم من التشكيل الكامل للبرلمان، عندما شغل النواب أخيرا المقاعد المحجوزة للمجتمع الصربي، وبذلك انتهت شهور من الجمود المؤسسي.

ولم تسفر انتخابات كوسوفو التي أجريت في التاسع من فبراير عن فائز مباشر وتلتها شهور من الخلاف بين النواب عرقل البرلمان عن إكمال تشكيلته .

وبدون برلمان مكتمل، لم تتمكن البلاد البالغ تعداد سكانها 6ر1 مليون نسمة ، من البدء في عملية تشكيل حكومة جديدة، مما اضطر مجلس الوزراء المؤقت برئاسة كورتي للبقاء لما بعد ولايته.