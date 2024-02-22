المالية تدعم جنوب سيناء بـ2 مليون جنيه لبند الوقود

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، لبحث سبل دعم المحافظة.

وأسفر الاجتماع عن دعم وزارة المالية لمحافظة بجنوب سيناء بـ200 ألف جنيه لصرف نسبة 1%، الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 19، وأسفر أيضا عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بالإعفاء عن البنود المنوه عنها في القانون بالنسبة لموضوع ري الزراعات بشرم الشيخ.

كما وافق الوزير على تعزيز موازنة الديوان العام بمبلغ 2 مليون جنيه، لبند الوقود نقلًا من الباب الثاني بموازنة الديوان العام، ومناقشة دعم محطات التحلية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأوصى معيط بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وشركة المياه لبحث كيفية تحديد المشكلة ودراسة كيفية الدعم، ودراسة احتياجات المحافظة لعدد 675 وظيفة الخاصة بالتجمعات التنموية، كما أوصى باستكمال دراسة الموضوع مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى وزير المالية، لاستجابته الفورية لإنهاء أية مشكلات متعلقة بالمحافظة، وتيسير الإجراءات ودعم المحافظة وخاصة مدينة شرم الشيخ للحفاظ على مكتسبات مؤتمر تغير المناخ، ومساهمته في الحفاظ على مظهر شرم الشيخ الحضاري الذي يشيد به جميع الوافدين وزائري المدينة الساحرة.

حضر الاجتماع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وهيثم سالم، وكيل وزارة المالية بالمحافظة، وطارق عبدالله، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد فؤاد، مدير عام الحسابات بالمحافظة.