وزير الخارجية السعودي: مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية التحرك بشكلٍ حاسم لإنهاء الكارثة في غزة

اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية التحرك بشكلٍ حاسم لإنهاء "الكارثة في قطاع غزة، التي تشكل تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي".

وشدد على أهمية إدانة "الفظائع" المرتكبة في القطاع، مطالباً دول مجموعة العشرين بالضغط من أجل اتخاذ إجراءاتٍ مجدية لإنهاء الحرب في غزة، ودعم "مسار موثوق لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية السعودي في الجلسة الأولى لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (جي20)، والتي جاءت تحت عنوان "دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية القائمة"، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بن فرحان ألقى كلمة في الاجتماع، أشار فيها إلى أن "تزايد حدة الصراعات العالميّة وانتشارها أدى إلى فرض ضغوط على التعاون الدولي، وضعف المصداقية والثقة في الإطار المتعدد الأطراف"، مشدداً على أهمية التزام المؤسسات الدولية في الوفاء بالتزاماتها على المستوى العالمي، "وأن تكون أكثر وضوح بمواقفها مما هي عليه حالياً، وخاصةً بالتعامل مع الوضع المأساوي في قطاع غزة".