بنكا هبوعليم ولئومي الإسرائليان سيدفعان مليون شيكل بسبب سوء الخدمة

أعلن بنك إسرائيل أن بنكي هبوعليم ولئومي سيدفعان غرامة قدرها مليون شيكل، فيما ستدفع شركة بطاقات الائتمان "إسراكارد" غرامة قدرها 250 ألف شيكل.

وقالت صحيفة "جوزاليم بوست" أمس الأربعاء، إن الغرامات تأتي كجزء من العقوبات المالية المفروضة على البنوك بسبب انقطاع الخدمة فيها وقضايا المستهلكين التي تم التحقيق فيها من قبل مسئولين سريين في بنك إسرائيل.

وتم تغريم بنك هبوعليم بعد رفض السماح لبعض العملاء بالدخول إلى الفرع وعدم تقديم الخدمة لأولئك الذين لم يحددوا موعدا مسبقا، بما يمثل "انتهاكا لأنظمة الرقابة المصرفية".

وتم فرض الغرامة بعد شكاوى من عملاء البنوك، الذين تركوا بالخارج، وبعد عمليات تفتيش سرية حاولت فيها السلطات المشرفة دخول الفروع والحصول على الخدمة دون تحديد موعد.

وتنص قواعد الرقابة المصرفية على أن البنك ملزم بالسماح للعميل بالدخول إلى الفرع وتقديم الخدمة حتى لو لم يتم تحديد موعد، كما تصرف بنك هبوعليم بشكل غير قانوني من خلال ترك العملاء خارج الفرع.

كما تم فرض غرامة مالية على بنك لئومي بسبب مخالفات تتعلق بتحصيل الديون، حيث تبين وجود عيوب في التقارير المقدمة لتنفيذ الأحكام الصادرة، بما في ذلك الحالات التي لم يتم تقديم تقارير لتنفيذ الأحكام الواردة فيها.

وتم الكشف عن حالات تم فيها تقديم التقارير إلى مكتب التنفيذ بعد تأخير لمدة 7 أيام، وحالات لم يتم فيها الإبلاغ عن ترتيبات الديون إلى مكتب التنفيذ خلال فترة زمنية معقولة، بالإضافة لذلك تم تغريم شركة إسراكارد مبلغ 250 ألف شيكل بسبب فترات الانتظار الطويلة في مركز الاتصال، ولم تمتثل الشركة لمتطلبات القانون بتقديم رد بشري خلال 6 دقائق في مركز الاتصال.

- انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% بسبب حرب غزة

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنحو الخمس في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، أي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأردفت الصحيفة أن الحرب ألحقت خسائر فادحة بالإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار الإسرائيليين، وفق ما أظهرته البيانات.

وذكت شبكة سي إن إن الأمريكي، الاثنين الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انخفاض بنسبة 19.4% عن معدله السنوي في الربع الأخير من عام 2023، وفقًا للأرقام الأولية التي نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

ويعد هذا الانخفاض هو الأعمق منذ 3 أشهر في الربع الثاني من عام 2020، عندما انخفض الاقتصاد بنسبة 30% تقريبًا؛ بسبب ضرر عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالإنفاق الاستهلاكي لتترك العديد من الشركات مغلقة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المرة الحرب هي من تسببت في الدمار الذي ألحق بالاقتصاد الإسرائيلي مع دخولها الشهر الخامس.