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تعادل نادي الأهلي مع غريمه الزمالك، بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة دوري نايل.

الأهلي تقدم في النتيجة عن طريق رأسية المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة ٧٢ من زمن المباراة، قبل أن يتعادل مواطنه محمود بنتايج للزمالك في الدقيقة ٨٤ بعد عرضية عمر جابر.

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة ٣٣ في المركز الأول بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي لديه مباراة أقل، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة ٢٨ في المركز الثالث.

وشهدت أولى دقائق المباراة سيطرة من جانب الأهلي على الكرة في وسط ملعب الزمالك للبحث عن الهدف الأول في لقاء القمة أمام الزمالك.

وفي الدقيقة 17 سدد إمام عاشور أخطر هجمة في الشوط الأول، كرة قوية تصدى لها محمد عواد وبعد تصطدم بالعارضة وتمر خارج المرمى.

بينما جاءت كرة خطيرة في الدقيقة 22 من جانب محمد عبدالله جناح الأهلي ومرت بجانب القائم للزمالك.

ويشير الاستحواذ حتى الدقيقة 25 من المباراة 66 % لصالح الأهلي مقابل 34 % لصالح الزمالك، وتسديدة وحيدة للفريقين التي سددها إمام عاشور.

وخلال الدقيقة 35 حصل نبيل دونجا لاعب الزاملك على بطاقة صفراء، وفي الدقيقة 47 حصل أشرف داري مدافع الأهلي على بطاقة صفراء.

ولم يشهد الشوط الأول هجمات خطيرة أخرى حتى نهايته في الدقيقة 45، بعد أن أضاف حكم اللقاء دقيقتان وقت بدل ضائع.

ومع بداية الشوط الثاني شهدت انطلاقة قوية من جانب الأهلي للبحث عن الهدف الأول، وفي الدقيقة 49 حصل جراديشار مهاجم الأهلي على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 58،سقوط محمود بنتايك بعد تدخل من أكرم توفيق ومطالبات من لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء.. والحكم يشير باستئناف اللعب.

وشهدت الدقيقة 60 التبديل الأول للأهلي بنزول أشرف بن شرقي وخروج محمد عبدالله، فيما حضل محمود حمدي الونش على بطاقة صفراء.

وخلال 10 دقائق حدث هدوء نسبي في مجريات المباراة من جانب لاعبي الأهلي والزمالك حتى الدقيقة 69، التي لم تشد أي خطورة من الفريقين.

وعند الدقيقة 72 تمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الأول لصالح الأهلي برأسية قوية، بعد عرضية متقنة من جراديشار ليمنح الأحمر التقدم.

ويشير الاستحواذ حتى الدقيقة 80 من المباراة 56% لصالح الأهلي مقابل 44% لصالح الزمالك، وتقدم الأحمر بهدف دون رد، سجله أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 84 نجح محمود بنتايك من تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك بعد عرضية أرضية من عمر جابر، قبل نمهاية الوقت الأصلي من المباراة.

وقام كولر بتبديلان للاهلي بخروج جسين الشجات وجراديشار ونزول وسام أبوعلى وكريم الدبيس.

وشهدت الدقيقة 88 خطأ لصالح الأهلي خارج منطقة الـ 18 سددها وسام أبوعلى ولكن تمر دون خطورة في أحضان محمد عواد.

وعند الوصول إلى الدقيقة 90 من المباراة، أضاف حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل ضائع، واحتسب تسلل على ناصر منسي.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للأحمر المغربي أشرف بن شرقي، بينما أحرز محمود بنتايك للزمالك هدف التعادل.