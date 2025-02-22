أمين الجامعة العربية: ما فعله الاحتلال في غزة أدى إلى تعميق الرفض والكراهية لدى أجيال جديدة

- أبو الغيط: كل ما يطرح من أفكار ورؤى تقوم على ظلم الفلسطينيين لن يؤدي سوى لإطالة أمد الصراع

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تابع تصاعد الغضب لدى الرأي العام العربي خلال 16 شهرا من الحرب الوحشية؛ حرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب في القطاع إجرامًا غير مسبوقًا، وتحدى بشكل سافر أبسط معاني الإنسانية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكر في الوقت نفسه، أن «ما فعله الاحتلال في غزة أدى - من حيث لا يدري - إلى تعميق الرفض والكراهية لدى أجيال جديدة عبر العالم العربي، ربما لم تكن تعلم الكثير عن هذا الصراع الطويل».

وواصل: «من المؤكد أن أجيالًا جديدة من الشباب في العالم أجمع تفتحت أعينهم اليوم، على هذه الأحداث الكبيرة، والظلم والقسوة التي بانت في الأداء الإسرائيلي».

وذكر أن «الاحتلال عبر الإمعان في البطش والإجرام يقوض إمكانيات التعايش في المستقبل، ويضرب أساس السلام والاستقرار في المنطقة».

وتابع: «البرلمانات باعتبارها صوت الشعوب، تعكس تلك الاتجاهات من الرأي العام العربي؛ لكي يدرك العالم أننا لا نقبل بسلام يؤسس على منطق القوة والترهيب، وإنما سلام يقوم على العدل الأمر الذي يؤسس لتعايش واستقرار مستدام».

وأكد أن «الجامعة العربية مازالت تتمسك برؤية الدولتين، باعتبارها الطريق الوحيد لسلام شامل في المنطقة»، مضيفًا: «فلا سلام ولا أمن لطرف دون آخر بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية».

وشدد على أن «كل ما يطرح من أفكار ورؤى تقوم على ظلم الفلسطينيين أو الإجحاف بهم أو بالدول العربية، لن يؤدي سوى لإطالة أمد الصراع، ومضاعفة معاناة كل شعوب المنطقة».



