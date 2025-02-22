يستعد النادي الأهلي والزمالك اليوم لمباراة القمة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورغم أهمية هذه المباراة لدى جماهير الفريقين، نظرا لأنها بطولة في حد ذاتها من يحسم القمة، إلا أن هناك صراع خاص سيكون على أرضية الملعب بين اللاعبين.

الأهلي يدخل هذه المباراة من أجل تحقيق الثلاث نقاط واستمرار الضغط على بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، أما الأهلي ففي المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

ونادي الزمالك أيضا يتطلع لتحقيق الفوز في الدور الأول مثلما فعل في النسخة الماضية من بطولة الدوري، عندما حسم الفوز بنتيجة 2-1، وكذلك لحصد الـ 3 نقاط وتعويض التعادل الذي وقع فيه في الجولة الماضية أمام بتروجيت.

الزمالك يلعب هذه المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة فقط.

صراع الهدافين

وبعيدا عن الحسابات المعقدة لديربي الأهلي والزمالك، سيكون هناك صراعا خاصا بين بعض اللاعبين على أرضية الملعب، أبرزهم الثنائي إمام عاشور، لاعب الأهلي، وناصر منسي، مهاجم الزمالك.

إمام عاشور يدخل هذه المباراة محتلا صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف، أما ناصر منسي يتواجد في في المركز الثاني في جدول الهدافين برصيد 7 أهداف، وبالتالي في حالة تسجيل مهاجم الزمالك هدفين سيتساوى مع إمام عاشور في صدارة الهدافين.