إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

واقتحمت قوات الاحتلال الخضر وتمركزت في منطقة البوابة، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المنازل والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت عن قلقها إزاء تواصل العدوان الإسرائيلي على مدن الضفة خاصة في الشمال للشهر الثاني على التوالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يواصل مراقبة الوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن المكتب الأممي "لا يزال يشعر بالقلق إزاء العمليات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، أن إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي".