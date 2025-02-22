سفير بريطانيا لدى إسرائيل: نأمل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

عبّر السفير البريطاني لدى إسرائيل سيمون والترز، السبت، عن أمله في انتقال حماس وإسرائيل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لإعادة باقي المحتجزين.

وقال والترز على منصة "إكس": "شهدنا اليوم هنا في إسرائيل يوماً آخر مشحوناً بالعواطف، نشعر بالارتياح بعد إطلاق سراح المحتجزين الستة، المهم الآن هو التقدم إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار وإعادة باقي المحتجزين إلى ديارهم".

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلم المحتجزين الستة من الصليب الأحمر بعد أن أفرجت عنهم حماس في وقت سابق، السبت، بحسب موقع الشرق الاخباري.