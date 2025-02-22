تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في قمة الدوري

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الأهلي، مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر صاحب الـ33 بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث ولديه 27 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.