حماس: مستمرون في استكمال عمليات التبادل وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق

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قال الناطق باسم حركة حماس الدكتور عبد اللطيف القانوع، إن «عملية تبادل الأسرى السابعة تأتي في إطار عمليات التبادل التي صنعتها المقاومة وأجبرت الاحتلال عليها».

وأكد في تصريحات لشاشة «تلفزيون العربي»، اليوم السبت، أن «المقاومة مستمرة في استكمال عمليات التبادل، وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق».

وأشار إلى أن «ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة، هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني».

ولفت إلى «مضي 33 يوماً من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، دون أن يستكمل الاحتلال تنفيذ كامل البنود الخاصة بها».

ونوه أن «الوضع في غزة كارثي، وهو ما يتطلب ضغط الوسطاء على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني وإمداد شعب فلسطين بمستلزمات الإيواء والإغاثة».

وجدد التأكيد على جاهزية الحركة لإتمام عملية تبادل واسعة وكاملة «دفعة واحدة»؛ تستند على وقف نهائي للحرب، وانسحاب الاحتلال، وإعمار قطاع غزة.