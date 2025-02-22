زيلينسكي يعتزم عقد مؤتمر صحفي قبيل الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي

قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، سيعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤتمرا صحفيا كبيرا غدا الأحد، من المتوقع أن يلخص فيه الوضع الراهن.

تأتي هذا الإحاطة الصحفية بعد أيام من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيلينسكي بشكل حاد، حيث وصفه بـ"الديكتاتور" لأنه ألغى الانتخابات بسبب الحرب.

كما تتوقع واشنطن أن توقع كييف عقدا بقيمة مليارات الدولارات يهدف إلى تعويض الولايات المتحدة عن المساعدات التي قدمتها بالفعل لأوكرانيا من خلال منح الولايات المتحدة الوصول إلى المواد الخام والبنية التحتية الأوكرانية، مثل الموانئ. لكن القيادة الأوكرانية رفضت حتى الآن التوقيع على العقد، مشيرة إلى غياب الضمانات الأمنية الأمريكية للبلاد التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا.

وفي السنوات القلائل الماضية، كانت الولايات المتحدة هي الداعم والمورد الأكبر للأسلحة لأوكرانيا تحت رئاسة جو بايدن، سلف ترامب. لكن ترامب اعتمد الآن نغمة جديدة واقترب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو تحول أثار الكثير من الغموض بين الدول الغربية وفي أوكرانيا نفسها.