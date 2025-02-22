توقف حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نتيجة الطقس السيئ بدمياط

تشهد محافظة دمياط، اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وصل إلى حد الصقيع، تزامنا مع هبوب رياح قطبية شديدة البرودة، وتسببت هذه الرياح في أجواء شتوية أثرت على معظم أنحاء شمال الوجه البحري ومحافظات الدلتا، وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية من الشرق إلى الغرب.

وأكد الريس عصام البراوي عضو جمعية الصيادين بعزبة البرج، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن حركة الصيد متوقفة، بسبب تقلبات الطقس الشديدة، وبعد تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الطقس، واستمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.

وتوقع «البراوي»، العودة إلى الصيد يوم الثلاثاء المقبل.

وفي هذا السياق، أصدر ديوان عام محافظة دمياط، تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى، وتطبيق حالة الطوارئ للتعامل مع أي طارئ ينتج عن سوء الأحوال الجوية.

كما رفعت شركات الصرف الصحي، حالة التأهب القصوى تحسبًا لتجمع مياه الأمطار وتأثيرها على الحياة اليومية، مع وجود فرص كبيرة لهطول أمطار غزيرة قد تؤثر على حركة المرور في شوارع المدينة، خاصة في الأحياء الشعبية.