محافظ المنوفية يؤكد استمرار الشراكة مع جامعة السادات لدعم خطط التنمية

أكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع جامعة السادات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها بما يخدم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة، خلال استقباله اليوم بمكتبه بالديوان العام الدكتور أحمد إبراهيم عزب، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد.

جاء اللقاء بحضور الدكتور عماد نوح، أمين عام الجامعة، والدكتور خميس محمد، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نوير، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد شاهين، النائب الأكاديمي لجامعة السادات الأهلية، والمستشار أحمد سرور، المستشار القانوني للجامعة.

وثمن محافظ المنوفية، خلال اللقاء، الدور الحيوي الذي تقوم به جامعة السادات باعتبارها صرحًا علميًا متميزًا وشريكًا فاعلًا في دعم المنظومة التعليمية وخطط التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لتعظيم الاستفادة من الكوادر العلمية والخبرات البحثية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد إبراهيم عزب، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتوظيف الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة في دعم جهود التنمية والمساهمة في حل المشكلات المجتمعية، بما يواكب رؤية الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع بين الجانبين.