محافظ المنيا: حياة كريمة تواصل دعم الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجا

• غدًا.. قافلة طبية مجانية بقرية دفش بمركز سمالوط

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، لا سيما في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية والأنشطة الخدمية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية دفش التابعة لمركز سمالوط، وذلك غدًا الاثنين الموافق 23 فبراير الجاري ولمدة يومين، ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة».

وأشار إلى أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية، وتقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحويل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لهم.