الرئيس الكوري الجنوبي يجرى مباحثات قمة مع نظيره البرازيلي غدا

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج سيجرى مباحثات قمة مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا غدا الاثنين، حيث من المتوقع أن يركز الرئيسان على تعزيز التعاون الثنائي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الرئاسة قالت إنه من المقرر أن يصل لولا دا سيلفا إلى سول اليوم، في أول زيارة له لكوريا الجنوبية منذ 21 عاما.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات قمة اليوم، سيتبعها توقيع مذكرة تفاهم ويحضران حفل عشاء.

وخلال القمة، من المتوقع أن يناقش الرئيسان التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمناخ والطاقة والفضاء والدفاع والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتعليم والثقافة والتواصل بين الشعوب.

ويذكر أنه منذ إقامة علاقات دبلوماسية عام 1959، أصبحت البرازيل أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في أمريكا الجنوبية.