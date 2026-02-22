تايوان ترصد 6 سفن حربية وطائرتين عسكريتين مسيريتين تابعة للصين حول أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 6 سفن حربية وطائرتين عسكريتين مسيرين تابعة للصين حول تايوان صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن إحدى طائرتي جيش التحرير الشعبي عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ضمن منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 152 مرة وسفنا 146 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي.إس.آي.إس" تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".