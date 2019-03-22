إخلاء مدن وإغلاق مناجم في «نورذرن تيريتوري» استعدادا للإعصار «تريفور»

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، أن ترقب وصول إعصار مداري على "نورذرن تيريتوري" (الإقليم الشمالي) في أستراليا قد دفع باتجاه إخلاء مدن بأكملها، وتعطيل العمل بعدد من شركات التعدين.

وقال تود سميث، مدير مكتب الأرصاد في "نورذرن تيرتوري" إنه من المتوقع وصول الإعصار "تريفور" إلى اليابسة صباح غد السبت كإعصار من الفئة الرابعة، وذلك بالقرب من مدينة بورولولا على خليج كاربنتاريا.

وأضاف سميث للصحفيين في داروين: " هذا إعصار مداري خطير جدا... حيث تبلغ أقصى سرعة للرياح المصاحبة له 275 كيلومتر/ساعة، بالقرب من مركز الإعصار لدى عبوره السواحل".

وأضاف إنه يمكن للإعصار أن يصل إلى الفئة الخامسة، حيث يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 300 كيلومتر/ساعة. وفي الوقت الحالي، فإن "تريفور" إعصار من الفئة الثالثة وقد دخل بالفعل إلى الخليج عند الطرف الشمالي لأستراليا.

وقال مسؤولو الشرطة والطوارئ إن "نورذرن تيرتوري" أعلن حالة الطوارئ في كامل منطقة الخليج، حيث تم إجلاء أكثر من 2100 شخص من تجمعات السكان الأصليين النائية إلى مدينتي داروين وكاثرين.

وذكر المتحدث باسم شركة "جلينكور" للتعدين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) أن الشركة، التي تمتلك منجما للزنك في الإقليم، علقت جميع عملياتها بشكل مؤقت بسبب الإعصار.