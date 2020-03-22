أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه تقرر رفع عائد شهادة "رد الجميل" لكبار السن لتصبح 15.5% سنويا و15% شهريا وذلك لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه بتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل انواع الدعم لهم.

وقال فاروق - في تصريح اليوم الأحد - إن البنك يعمل علي خلق غطاء آمن لأصحاب المعاشات، يساعدهم في مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار المادي لهم..مشيرا إلي أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد.

وتابع أنه يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.