رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ملتزمون بدعم المصالحة الوطنية الشاملة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني اليوم الإثنين بمدينة طرابلس يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا و ريزدن زنينقا الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و جورجيت جانون منسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا.



وهنأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمباشرة أعمالهم بشكل رسمي.



وأكد أن الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر من العام الحالي.



وشدد على دعم كافة الجهود لتوحيد كل المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.



بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلتزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة وبناء أسس متينة لهذه المصالحة والسعي لتوحيد كافة المؤسسات ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.