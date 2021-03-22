 فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج ساطور من جبهة سيدة - بوابة الشروق
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فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج ساطور من جبهة سيدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 6:34 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 6:34 م

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، اليوم الاثنين، في استخراج آلة حادة "ساطور" من جبهة سيدة من محافظة قنا بعد أن ضربتها به ضُرتها ولم يخرج من رأسها.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فى بيان صحفي، إن السيدة "ش. ر. أ" وصلت للمستشفى بمساعدة غرفتى طوارئ وإسعاف قنا وفى رأسها "الساطور" وكانت تعانى من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة، وجرح قطعى بالجبهة وكان فى استقبالها فريق استقبال الطوارئ وأجرى الأطباء الإسعافات الأولية للمصابة.

وكانت المصابة تعانى من هبوط فى الدورة الدموية نتيجة النزيف وبعد إجراء الإشاعات اللازمة تم نقل المصابة فوراً إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب وتم رفع الجسم الصلب "الساطور" من جبهتها.

من جانبه، أوضح الدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى، أن السيدة كانت تعاني من كسور متعددة في عظام الجمجمة وقطع بالأم الجافية وأوعية دموية نازفة وكسور مختلفة، وتم إيقاف الأوعية الدموية النازفة مع الحفاظ على المراكز الحيوية بالمخ وإعادة ترتيب العظام وتثبيتها بالغرز الجراحية.

وأشار سعد إلى أن العملية استغرقت حوالى 7 ساعات وشارك خلالها فريق طبى خاص بوحدة جراحة الوجه والفكين فى عمل إصلاح لكسور حجاج العين والأنف وتثبيتها وتم نقل المصابة بعدها إلى العناية المركزة بالمستشفى.

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