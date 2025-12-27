 مقتل طيار جراء سقوط طائرة إعلانات فائقة الخفة قبالة شاطئ كوباكابانا في البرازيل - بوابة الشروق
السبت 27 ديسمبر 2025
مقتل طيار جراء سقوط طائرة إعلانات فائقة الخفة قبالة شاطئ كوباكابانا في البرازيل

ريو دي جانيرو - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 10:54 م | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 10:54 م

 

قالت السلطات المحلية، إن طائرة فائقة الخفة تسحب لافتة إعلانية سقطت قبالة شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو البرازيلية بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، مما أسفر عن مقتل الطيار.

وذكر مسئولون، أنه تم نقل جثمان الطيار إلى مكتب الطبيب الشرعي لتحديد هويته.

وكانت تعمل فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الإطفاء في الموقع باستخدام الدراجات المائية والزوارق القابلة للنفخ والغواصين والدعم الجوي. وتضمنت عملية البحث أيضا معدات تعمل بالسونار للمساعدة على تحديد موقع ضحايا إضافيين محتملين وحطام.

وتظهر لقطات كاميرا المراقبة التي نشرتها السلطات الطائرة وهي تهبط بمقدمتها في البحر قرب الشاطئ حوالي الساعة 1230 (1530 بالتوقيت المحلي).

وقالت القوات الجوية البرازيلية، إنها فتحت تحقيقا في سبب الحادث.

