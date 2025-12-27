الاتحاد السعودي يؤكد بقاء رينارد مدربا للأخضر حتى مونديال 2026

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، استمرار المدرب الفرنسي المخضرم هيرفي رينارد في منصبه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وذلك بشكل رسمي.

وجاء الإعلان عبر بيان نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الرسمي، أكد خلاله الثقة الكاملة في رينارد لمواصلة قيادة الأخضر في الاستحقاقات القادمة.

وأوضح البيان أن عقد هيرفي رينارد يمتد حتى نهاية مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

ويأتي قرار الإبقاء على رينارد في إطار سعي الاتحاد السعودي للحفاظ على الاستقرار الفني، ومواصلة العمل على تطوير المنتخب الوطني وتحقيق نتائج إيجابية في البطولات القارية والعالمية المقبلة.