قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحرب الروسية الأوكرانية تمر بعدة مراحل، موضحًا أنها بدأت بالحشد الروسي على الحدود الأوكرانية، ثم مرت بعمليات تهديد متبادلة مع حلف الناتو، وعمليات دبلوماسية لحل الأزمة قبل تطورها.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «هناك أمور تدعو إلى التفاؤل بالنسبة للجانب الروسي، وأخرى تدعو للتشاؤم في الحرب الجارية»، لافتًا إلى أن الغزو الروسي اتخذ اتجاهًا شرقيًا في أوكرانيا.

ونفى إمكانية تحديد ما إذا كانت فترة الحرب ستمدد أم تنتهي قريبًا، متابعًا: «أي صراع مسلح خلال الـ30 عامًا كان ممتدًا لفترة طويلة، الحرب في أفغانستان امتدت لـ20 عامًا، والعراق ممتدة حتى الآن، وسوريا 10 سنوات واليمن 7».

وذكر أن هناك محاولات وتدخلات من قبل الدول الأوروبية ومحادثات جارية لتقصير مدة الحرب، مضيفًا أن المباحثات بين موسكو وكييف على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، توصلت إلى فتح الممرات الآمنة، والتي سمحت بلجوء 3 ملايين أوكراني إلى الدول الأوروبية.

وأشار إلى عدم وجود داعٍ للمبالغة في حرب روسيا وأوكرانيا، معقبًا: «كما حدث مع جائحة كورونا كان هناك رعب وفزع وانتهت إلى الاستمرار في الحياة والاحتراز، وكذلك في الحرب نحترز ونتعلم من المشكلات التي ظهرت في السياحة والغذاء».