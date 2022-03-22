قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج مركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة يعد أكبر البرامج التدريبية التي تشمل كوادر وقيادات الإدارة المحلية بمستوياتها الأربعة، استعدادًا للانتقال إلى مجمعات الخدمات الحكومية.



وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي من هذه المرحلة من البرنامج يكمن في الوصول إلى 50 ألفًا من الكوادر بمختلف مستوياتها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



وأوضح أن تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة يتم من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد، وهذا يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية في العالم، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يمول جزئيا من البنك الدولي بشراكة استراتيجية مع الدولة المصرية.



وذكر أن المرحلة الأولى لهذا البرنامج تتضمن أربعة مكونات، الأول: إعداد مدربين، المستهدف حاليا 27 مدربًا من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال ورش تدريب على أعلى مستوى، مضيفًا أن المكونين الثاني والثالث يستهدفان تدريب وتأهيل رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدف في المرحلة الحالية، وكذلك مديري التخطيط الموجودين في دواوين عموم المحافظات المستهدفة، بينما يستهدف المكون الرابع تدريب وتأهيل رؤساء الوحدات المحلية القروية.



وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم، انطلاق أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويستمر البرنامج على مدار ثلاثة أشهر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك استعدادًا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.





