مصيلحي يكشف أسباب إقالة التوأم وتجميد مستحقات لاعبي الاتحاد

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن كواليس قرار مجلس الإدارة بإقالة حسام حسن من تدريب الفريق، وتعيين عماد النحاس بجهاز فني جديد.

وقال مصيلحي، عبر قناة "Ten": «الجميع شاهد نتائج مباريات الاتحاد خلال الفترة الماضية، وهذا كان سببا رئيسيا في اتخاذ قرار مجلس الإدارة».

وتابع: «استمرار النتائج السلبية المخيبة للآمال من قبل طموحات جماهير الاتحاد، وضع الضغط على مجلس الإدارة من أجل التدخل بشكل سريع، لأن هذا الأمر لا يليق على الإطلاق، وذلك مع خروج الفريق من كأس مصر من دور الـ32 لأول مرة منذ 14 عاما».

وواصل: «تم تجميد مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج، ونقدم الدعم الكامل لـ الجهاز الفني الجديد من أجل قيادة الفريق نحو تصحيح الموقف».

وشدد: «تعاقدنا مع جهاز فني جديد بقيادة عماد النحاس، الأمور لم تأخذ الوقت الكثير لإتمام التعاقد، ونتمنى له التوفيق وتحقيق هدف الإدارة والجماهير».

وأتم: «سيكون هناك جلس مع التوأم غدا من أجل حل أزمة الشرط الجزائي والتواصل لاتفاق يرضي الطرفين، طريقة الرحيل لابد أن تكون جيدة، في ظل توجيه الشكر لهما وليس الإقالة».