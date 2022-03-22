وزيرة التضامن: حزمة مساعدات كبيرة في رمضان تتخطى 4 ملايين كرتونة مواد غذائية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك قاعدة بيانات كبيرة تضم الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، موضحة أن الوزارة لم تكن تستقبل أسر جديدة في «تكافل وكرامة» خلال الفترة الماضية، نظرًا لما توفره «حياة كريمة» من فرص عمل مختلفة.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن قاعدة بيانات الوزارة تضم 450 ألف أسرة كانوا على قائمة الانتظار، تم ضمهم في حزمة المعاشات الجديدة، المتابعًا: «نستعجل كي نستطيع الصرف بالتزامن مع فترة رمضان والعيد».

وذكرت أن هناك حزمة مساعدات كبيرة في رمضان، تقدمها وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية ووزارة الأوقاف والقوات المسلحة، تتخطى 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، قائلة إنه يتم تنظيم التوزيع في شهر رمضان، من خلال قاعدة بيانات واحدة، حتى يتم تقسيم العمل على المحافظات.

وأكدت أنه بإطلاق حزمة المعاشات الجديدة، تضمن الوزارة أن الأسر تحت 30% مغطاة بشبكة الأمان الاجتماعي بشكل أو بآخر، مضيفة أنه أصبح هناك 17 مليون مواطن تحت مظلة «تكافل وكرامة» بعد ضم الأسر الجديدة، بالإضافة إلى 10.8 مليون مواطن آخرين مستفيدين من المعاشات.