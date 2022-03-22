 ولي العهد السعودي والبرهان يبحثان الفرص الواعدة وتطويرها بين البلدين - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي والبرهان يبحثان الفرص الواعدة وتطويرها بين البلدين

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 4:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 4:23 ص

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، خلال اجتماعه مع الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني "الفرص الواعدة" بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الاثنين ان الأمير محمد بن سلمان والبرهان استعرضا خلال اللقاء "العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وحضر اللقاء من الجانب السوداني مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والمدير التنفيذي لرئيس مجلس السيادة اللواء ركن الصادق إسماعيل محمود، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق مساء الاثنين، في قصره بالرياض، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

ووصل البرهان، الى الرياض في وقت سابق الاثنين، في زيارة رسمية الى المملكة.

والأسبوع الماضي، أعلن عن تأجيل زيارة البرهان إلى المملكة العربية السعودية التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، دون توضيح أسباب ذلك.

وتأتي زيارة البرهان للسعودية، بعد أن أجرى مؤخرا زيارات مماثلة لكل من الإمارات وأغندا وجنوب السودان.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 4 شهور تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني والانتقال الديمقراطي، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ.

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