قال إيجور سيتشين، الرئيس التنفيذي لعملاق النفط الروسي، "روسنفت"، إن الشركة تتوقع إقامة المزيد من المشاريع المشتركة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية المعروفة باسم (سي إن بي سي)، بحسب ما ورد في بيان لـ "روسنفت".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء، بأن سيتشين التقى مع نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية، هوانج يونج تشانج، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، لروسيا، أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان أن المسئولين التنفيذيين بحثا أوجه التعاون الثنائي، الذي يشمل أعمال الاستكشاف والإنتاج وإمدادات النفط وإدارة الكربون.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طمأن نظيره الصيني أمس الثلاثاء بأن إمدادات النفط والغاز من روسيا آمنة على المدى الطويل، وأنه يتم حاليا العمل على إنشاء خط أنابيب جديد بين الدولتين.

وذكر بوتين عقب مفاوضات مع شي والوفد المرافق له أنه بحلول 2030 من المتوقع أن ترتفع إمدادات الغاز للصين إلى حوالي 100 مليار متر مكعب سنويا.وبالإضافة إلى ذلك سيتم إرسال 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن الفحم ومصادر الطاقة الأخرى. وستتلقى الصين الطاقة بسعر مخفض.

وشدد بوتين على أن التجارة تتزايد برغم الضغوط بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.

وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لإمداد الصين بالمنتجات الزراعية.