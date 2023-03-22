دينا الشربيني توافق على الزواج من شريف سلامة في مسلسل كامل العدد

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد" بطولة الفنانة دينا الشربيني، والذي يعرض حصريًا على منصة شاهد تطور كبير في علاقة ليلى (دينا الشربيني) بالدكتور أحمد مختار (شريف سلامة)، وكشفت الحلقة عن مصارحة ليلي للدكتور أحمد بحقيقة كونها أم لأربعة أطفال، ليصارحها بدوره أنه أرمل ولديه ثلاث أطفال.

وتعقدت العلاقة بين ليلي وأحمد، وظنت ليلى أن علاقتهما انتهت على الرغم من استمرار مشاعر الحب، لكن يفاجئها الدكتور أحمد ويطلب منها الزواج لتوافق ليلي على الفور.

ويتكون مسلسل "كامل العدد" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته: شريف سلامة، وآية سماحة، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وعمرو جمال، وإسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة دينا الشربيني عرض فيلم "يوم 13"، والذي يشارك في بطولته: أحمد داود، وأروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.