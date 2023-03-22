وكيل الشباب بكفر الشيخ يكرم أصحاب المستوى الأول في المهرجان الكشفي الجوي العربي

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عشيرة جوالة مركز شباب دمرو "مجموعة نسور الجوية"؛ لحصولهم على المستوى الأول في ختام فعاليات المهرجان التاسع للجوالة الجوية المصرية والعربية.

وضمت المجموعة محمود عجيز قائد المهرجان والسواعد السيد العشري، علي خليفة، طارق أبو الوفا، بشار محمود، محمد أشرف، عادل وليد، أحمد سمير، كما كُرم القائد محمد المصري رئيس الجمعية الجوية المصرية بكفر الشيخ، والقائد رمضان عبدالغني مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ، وعبدالفتاح الوكيل مفوض الجمعية ومنسق النشاط الكشفي بالمديرية، و12 عضوا من أعضاء عشيرة دمرو الفائزة بالمستوى الأول، كما أهدى رئيس الجمعية الجوية المصرية بكفر الشيخ شهادة تقدير والمنديل الكشفي للمهرجان لوكيل وزارة الشباب والرياضة؛ تقديرا لدعمه للمجموعة الكشفية وتخليدا للحدث.

وحصلت عشيرة جوالة مركز شباب دمرو "مجموعة نسور الجوية" على المستوى الأول في ختام فعاليات المهرجان، التي أقيمت في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واختيار عام 2023 عامًا للشباب العربي، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية في الفترة من 15 وحتى 19 مارس الجاري، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، وبالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المصرية، والاتحادات العام للكشافة والمرشدات والمنظمة الكشفية العربية وعدد من الجهات والمؤسسات.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان شهد حفل افتتاحه، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وثمن وزير الشباب والرياضة، دور الحركة الكشفية في مساعدة الشباب والنشء في تنمية طاقاتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والروحية، والدور الذي يقوم به قادة الوحدات الكشفية، شارك بالمهرجان 500 عضو بالجوالة من الكشافة الجوية المصرية من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وأعضاء وفود الدول العربية "السودان، سوريا، البحرين، عمان، السعودية، المغرب، الأردن، لبنان، الكويت" وعشائر الجوالة من 22 محافظة من جمهورية مصر العربية.