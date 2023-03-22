تاتوم يقود سلتيكس للفوز على كينجز في دوري السلة الأمريكي

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سجل جايسون تاتوم 36 نقطة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على ساكرامنتو كينجز 132 / 109 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف جايلين براون 27 نقطة وديريك وايت 20 نقطة لفريق سلتيكس.

في المقابل سجل دومانتاس سابونيس 16 نقطة و13 متابعة و12 تمريرة حاسمة وأضاف دي آرون فوكس 18 نقطة لفريق كينجز الذي خسر مباراته الثانية على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.

ويسعى فريق كينجز لحجز مقعده في التصفيات للمرة الأولى منذ عام 2006.

وفي بقية المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز 122 / 112 ، وأتلانتا هوكس على ديترويت بيستونز 129 / 107 ، وكليفلاند كافالييرز على بروكلين نيتس 115 / 109.

كذلك تغلب نيو أورليانز بيليكانز على سان أنطونيو سبيرز 119 / 84 ، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على لوس أنجليس كليبرز 101 / 100