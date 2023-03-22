الجيش الأمريكي ينشئ أول موقع عسكري دائم في بولندا

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عزز الجيش الأمريكي وجوده العسكري في بولندا، بإنشاء أول موقع عسكري دائم في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت وزارة الدفاع في وارسو اليوم الأربعاء، إن مهمة الوحدة في "بوزان" هي تقديم الدعم في مجال البنية التحتية لكل الجنود الأمريكيين المتمركزين في بولندا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع أن الموقع العسكري الدائم يتألف من 13 جنديا و140 موظفا مدنيا.

ويتمركز حاليا نحو 11 ألف جندي أمريكي في بولندا، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، معظمهم يتناوبون بانتظام على القواعد العسكرية الأمريكية المختلفة هناك.

وأعلن البيت الأبيض، في يونيو 2022 أن بولندا ستستضيف أول قوات أمريكية دائمة على الجبهة الشرقية لحلف الناتو.

وبدأ العمل في القاعدة التي افتتحت رسميا الآن بعد الإعلان بفترة وجيزة.