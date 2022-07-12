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برشلونة مهدد بالغياب عن المشاركة في البطولات الأوروبية

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 12:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 12:32 م

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» من منع نادي برشلونة من المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب قضية الفساد ورشوة الحكام المعروفه باسم «قضية نيجريرا».

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة « El Confidencial» الإسبانية، قام قسم النزاهة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإرسال خطاب إلى الاتحاد الملكي الإسباني يطلب فيه معلومات كاملة حول هذه القضية لأخذ القرار النهائي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيعاني بشكل كبير اقتصاديا في حال منعه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفقا للوائح اليويفا الخاصة بالنزاهة، خاصة وأن النادي الكتالوني قام باستعانة بالرافعات في محاولة لسد الديون المتراكمة عليه والقدرة على تسجيل لاعبين جدد في قائمة الفريق الأول.

وكانت النيابة الإسبانية قد وجهت إلى النادي الكتالوني ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، خلال محاكمتهما لدفعهما ملايين مزعومة للحكم السابق خوسيه ماريا نيجريرا، اتهامات بالفساد والإدارة غير الرشيدة وتزوير وثائق.


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