اتحاد منتجي الدواجن: أسعار الكتاكيت تراجعت 50% خلال 10 أيام

كشف المهندس ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن تراجع أسعار الكتاكيت إلى 12 جنيها بنسبة انخفاض 50% خلال أقل من 10 أيام؛ نتيجة إحجام المنتجين والمربين عن دخول دورات إنتاج جديدة، لعدم ثقة المربي في توفر الأعلاف.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E» مساء الثلاثاء، إن أسعار الدواجن وبيض المائدة؛ تشهد استقرارا خلال الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من التوقعات السابقة؛ بارتفاع الأسعار تزامنا مع حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن سعر الدواجن في المزرعة 70 جنيها، وبيض المائدة 95 جنيها.

ورد ارتفاع الأسعار الخيالي حسب وصفه؛ إلى استغلال تجار السوق السوداء، شح الأعلاف في الأسواق؛ نتيجة انخفاض الإفراجات، فضلا عن انخفاض السعر العالمي، معقبا: «طن الذرة تكلفته 10.5 يباع بـ 20 ألفا، والصويا تكلفتها 22 تباع بـ 36 ألفا».

وشدد «الزيني» على ضرورة توفر الأعلاف، إذ إنها تعد العمود الفقري لتلك الصناعة؛ تجنبا لخروج المربين من الدورة الإنتاجية مرة أخرى، واصفا الإفراجات التي تضخها الحكومة «بالضعيفة وغير كافية»، معقبا: «أسعار خيالية قياسية لم تحصل طيلة تاريخ هذه الصناعة».