السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بحلول شهر رمضان الكريم، داعية الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة في هذه الأيام المباركة.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها بواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء - "كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا. وإنني في هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة وأن يبارك لنا في شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات. كل عام وأنتم بخير".