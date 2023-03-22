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ضربة موجعة لأرسنال في المراحل الحاسمة من الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:48 ص

تلقى نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ضربة موجعة بعدما تأكد غياب مدافعه الدولي تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وغادر تومياسو - 24 عاما - الظهير الأيمن لأرسنال الملعب بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة التي خسرها الفريق على ملعب الإمارات أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي يوم الخميس الماضي في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.

وأكد أرسنال أن المدافع الياباني الدولي خضع لعملية جراحية ناجحة في لندن مساء الثلاثاء، وسيغيب عن المباريات العشر المتبقية لارسنال في حملة مطاردة لقب الدوري الإنجليزي.

وشارك تومياسو بشكل أساسي مع ارسنال هذا الموسم حيث خاض معه 31 مباراة.

ويأمل ارسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل ارتيتا أن يعود تومياسو قبل فترة كافية من انطلاق منافسات الموسم المقبل.


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